Helfen ist ihre Profession und ihr Lebensinhalt

Brigitte Saffert wurde am 24. September 1939 in Wolfen bei Bitterfeld geboren. Die Diplom-Medizinerin war seit 1977 als Fachärztin für Allgemeinmedizin in Schwarzheide tätig. 1991 eröffnete sie ihre Praxis in der heutigen Anne-Frank-Straße. Neben ihrer Praxisarbeit war es für Brigitte Saffert selbstverständlich, ihre Patienten auch zu Hause zu betreuen. Diese fühlten sich aber nicht nur wegen ihrer fachlichen Kompetenz als Medizinerin bei Brigitte Saffert bestens aufgehoben. Viele von ihnen kamen auch, um ihre Hilfe in rechtlichen oder Behördenfragen in Anspruch zu nehmen. Gern übernahm die Fachärztin auch diese »kleine« Dienstleistung für ihre Patienten, denn ihr Beruf war ihr mehr, er war für sie eine Berufung.

Nach über 40 Jahren hat sich die Medizinerin, 80-jährig, zur Ruhe gesetzt. Doch nicht, und auch das lag der Ärztin besonders am Herzen, ohne einen geeigneten Nachfolger für ihre Praxis zu finden.

Neben ihrer beruflichen Arbeit widmete sich Brigitte Saffert viele Jahre auch zahlreichen sozialen Aufgaben. Besonders ans Herz gewachsen waren der Ärztin die kleinen Patienten aus Weißrussland. Für die Tschernobylkinder engagierte sie sich fast 30 Jahre. Neben kostenfreien Untersuchungen und ärztlichen Versorgungen sponserte sie auch Medikamente. Auf kommunalpolitischer Bühne arbeitete Brigitte Saffert als Stadtverordnete der ersten Stunde nach der politischen Wende. Ab dem Jahr 1990 übernahm Brigitte Saffert für zwei Wahlperioden das Amt der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Schwarzheide. In dieser Zeit gelang es ihr, die vielen richtungsweisenden Entscheidungen für die Grundsteine der Stadtentwicklung mit Sachkompetenz und Fingerspitzengefühl fraktionsübergreifend zum Wohle der Stadt Schwarzheide und ihrer Bürger voranzutreiben. Der Beliebtheitsgrad, die Wertschätzung und das Vertrauen in die beliebte Allgemeinmedizinerin in Schwarzheide zeigte sich auch sehr eindrucksvoll im Stimmverhalten der Schwarzheider bei den Kommunalwahlen.

Seit 1977 engagiert sie sich darüber hinaus in der evangelischen Kirchengemeinde Schwarzheide. Dort arbeitete sie auch im Vorstand des Gemeindekirchenrates aktiv mit. Als die Schwarzheider Lutherkirche kurz vor der Wende vor dem Abriss stand, engagierte sie sich als Vorsitzende des Gemeindekirchenrates gemeinsam mit dem Pfarrer Lutz Breitenbach und Bürgern für den Erhalt und die Rekonstruktion der Fachwerkkirche. Tatsächlich wurde das in den Jahren 1754/1755 errichtete Bauwerk bis 1996 umfassend saniert. Das persönliche Engagement der Christin um den Erhalt der Lutherkirche steht stellvertretend für viele Projekte, die Brigitte Saffert in und für Schwarzheide begleitet hat. Ihre Profession, zu helfen, ist ihr Lebensinhalt.

Im Jahr 2010 wurde Brigitte Saffert bereits die Ehrenmedaille der Stadt Schwarzheide in Gold verliehen. In Würdigung der zahlreichen sozialen Projekte, ihrer Profession als Allgemeinmedizinerin, ihr richtungsweisendes Engagement auf kommunalpolitischer Ebene und nicht zuletzt ihrer menschlichen, lebensbejahenden und hilfsbereiten Art mit den Menschen umzugehen, hat die Stadt Schwarzheide Brigitte Saffert die höchste Würdigung, die die Stadt Schwarzheide erteilen kann – die Ehrenbürgerschaft – zuteilwerden lassen.