Schneller an der Uni mitdenken können

Parallel zum Studium Bauingenieurwesen an der BTU wird er zum Beton- und Stahlbetonbauer bei der HTS Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH Boblitz (Spreewald) ausgebildet. „Ich fühle mich im Unternehmen sehr wohl und bin Teil des Teams geworden.“ Bei HTS wird er mit Arbeiten vertraut gemacht, die auch später für ihn

wichtig sein werden. „Das ist alles sehr abwechslungsreich und hilft mir dabei, mein theoretisches Wissen praktisch anwenden zu können. So lerne ich auch besser, Verantwortung zu übernehmen.“ So wird Paul bereits für die Übernahme nach seinem dualen Studium vorbereitet und kann direkt durchstarten. Wir unterhielten uns mit dem 24jährigen.



Studienstandort Cottbus



Praxispartner: HTS Hoch-, Tief- und Stahlbeton GmbH Boblitz/Spreewald

Ausbildungs-/Studiendauer: 4,5 Jahre