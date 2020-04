Viele neue Bäume für Riesa

Mit einer Spende der Sparkasse über 500 Euro wurde der Verein LebNatEne bei seinem Vorhaben unterstützt, die Stadt Riesa grüner und lebenswerter zu machen.

Auf einem Vereinsgrundstück in Pausitz wurden in der vergangenen Woche 18 junge Obstbäume angepflanzt. Die Bäume stammen aus der Baumschule Tamme und von privaten Spendern. Weitere Unterstützung kam unter anderem von der Gärtnerei Franke in Glaubitz, dem Galabau Hönicke und Elbeholz Riesa.

Mit der Pflanzaktion werden leerstehende Gärten renaturiert. »Alles was nicht rein gehört, wird entsorgt und so entstehen kleine, natürliche Oasen für einen naturnahen Lebensstil«, erklärt Uwe Anger das Ziel der Aktion. »Wir brauchen wieder mehr natürliches Grün in unserem Umfeld und das ist mit einem geringen Zeitaufwand zu schaffen«, fügt er an. Uwe Anger plädiert für den »60-Minuten-Pro-Tag-Garten«, der so viele Vorteile für den Besitzer hat. In der aktuellen Aktion wurden Birnen-, Sauerkirschen-, Äpfel-, Pfirsich-, Pflaume-, Kirsche- und Quittenbäume gepflanzt. Außerdem kamen noch Aroniasträucher und Schwarze Maulbeeren in die Erde.

Zusätzlich zur Anschubfinanzierung für den Verein übergab Sparkassen-Bankbetriebswirt Danilo Fast fünf Gewinncodes für die Aktion »Herzen für hier« der Sparkasse Meißen im Wert von 50 Euro, die im zweiten Halbjahr gern durch die Onlineabstimmung für den Verein LebNatEne vermehrt werden können.

Beginn war eine Wette

Bereits vor Monaten hatte Vereinschef Uwe Anger den Oberbürgermeister anlässlich des Riesengeburtstages zu einer kleinen Wette herausgefordert, in deren Ergebnis die Pflanzung von Bäumen stand und zwar für jedes in Riesa geborene Baby einen (wir berichteten).

Jetzt hat die Stadt ihren Teil der Wette eingelöst und auch die ersten zwölf Bäume an der Ecke Lange Straße/ Am Gucklitz gepflanzt. Der Pflanzauftakt an dem oft auch als »Taubendreieck« bezeichneten Ort fand »in aller Stille« statt, denn die Apfel- und Kirschbäume sowie Rotdorn, Nelkenkirsche, Blutpflaume und Feldahorn mussten dringend in die Erde, um einen guten Wachstumserfolg zu erzielen. Sie wurden vom Moritzer Unternehmen Baumschule & Gartenmarkt Franke geliefert und von Mitarbeiterin der Allgemeinen Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Riesa (AGV) eingepflanzt und an den Stützpfählen befestigt.

Bis zum Herbst - vorher ist eine Baumpflanzung ohnehin nicht sinnvoll - wird die Stadtverwaltung prüfen, wo Standorte für weitere Bäume möglich sind. Dabei sind neben den Eigentumsverhältnissen auch der Verlauf unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen und Bestimmungen des Wasserrechtes zu beachten. Untersucht werden Flächen nahe der Kleingartenanlage »Am Reiter«, an der Alleestraße in Gröba und Merzdorf, an der Rostocker Straße, an der Steinstraße in Gröba, am Gut Göhlis und am Sportplatz Jahnishausen. Auch städtische Flurstücke in der Nähe verschiedener Schulstandorte sind in einer ersten Auflistung enthalten. Konkret festgelegt ist aber noch nichts.

Vom Coronavirus und allen Beschränkungen unbeeinflusst besteht die Möglichkeit, Riesas Baumpflanzaktion auch weiterhin durch eine finanzielle Spende zu unterstützen.

Spenden: