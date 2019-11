Projekt »Junge Forscher« geht in zweite Runde

"Teddy-Bear-Toss" im Fuchsbau

Weißwasser/O.L.. Füchse-Fans und alle Zuschauer, die am 17. November zum ersten Heimspiel nach der Deutschland-Cup Pause in die weeEisArena kommen, können wieder Kuscheltiere für einen guten Zweck mitbringen. Zum Spiel gegen die Bayreuth Tigers findet der sogenannte „Teddy-Bear-Toss" statt. Was in Nordamerika seit vielen Jahren eine feste Tradition ist, etabliert sich auch in Deutschland mehr und mehr. Bereits in den vergangenen Jahren wurden zu diesem speziellen Anlass zahlreiche Kuscheltiere auf das Eis geworfen und an gemeinnützige Vereine gespendet. Ob die Teddys diesmal nach dem ersten Tor auf das Eis fliegen, wie es traditionell in Nordamerika üblich ist, oder erst, wie in den vergangenen Jahren, nach der letzten Sirene, ist noch offen. In diesem Fall gibt der Stadionsprecher dann nach der Schlusssirene das Startsignal mit einem entsprechenden Aufruf. Ob nun nach dem ersten Tor oder erst nach der Schlusssirene, in jedem Fall werden Nachwuchsspieler des ESW die Kuscheltiere dann einsammeln. Das geschieht mit Hilfe der AGIP-Service Station Weißwasser, die auch in diesem Jahr wieder Schneeschieber sponsert, und der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft NEG, die sich um den Transport zu den Werkstätten der Lebenshilfe kümmert. Dort werden die Teddys gewaschen und für den Weitertransport vorbereitet. (pm)