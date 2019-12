Lernen ist Lebensfreude... und Englisch sowieso

In einem unterscheidet sich die Volkshochschule nicht von Schulklassen in der Regelschulzeit: Wenn Lehrerin Regine Münch eine Frage zur englischen Grammatik stellt, blicken fast alle betreten auf den Boden.

Nur wenige Hände schnellen im Volkshochschulkurs »Englisch A2« nach oben: Elfriede Schmidt weiß die richtige Antwort und das nicht weil die mittlerweile 81 Jährige seit ihrer frühesten Jugend Englisch spricht, sondern weil sie das Lernen liebt. Ganz im Gegenteil, sie hat nie Englisch in der Schule gelernt. »Dafür gab es einfach keinen Lehrer«, erzählt die Riesaerin. Sie habe sich während ihrer Schulzeit mit Latein, Russisch und Französisch beschäftigt. So kam sie mit gar keinen Vorkenntnissen 2011 in den Kurs von Englischlehrerin Regine Münch. Die damals 73 Jährige Elfriede war damit auch die älteste Schülerin, die die Lehrerin je vor sich zu sitzen hatte. »Aber Elfriede ist eine meiner liebsten Schülerinnen«, erklärt Regine Münch. Sie habe immer ihre Hausaufgaben, sei sehr gut auf den Unterricht vorbereitet und ist eben ein echtes Sprachtalent mit dem nötigen Witz und der Gelassenheit einer sehr gebildeten Seniorin.

Doch wie kam die ehemalige Mitarbeiterin der Riesaer Buchhandlung auf die Idee: »Jetzt will ich Englisch lernen?« »Ich hatte eine sehr starke Motivation. Bei vielen Reisen und Ausflügen mit meinen Kinder und Enkeln ins Ausland, stand ich immer dabei und habe kein Wort verstanden, wenn sie sich mit Einheimischen unterhielten. Sie fragten nach dem Weg oder haben einfach nur etwas zu Trinken bestellt. Ich verstand nichts!« berichtet sie vom Start ihrer zweiten Schullaufbahn. Mittlerweile war sie sprachlich gut gerüstet in Südengland, der Schweiz, Montenegro, Sizilien, Frankreich und Irland.

Die Anmeldung zum Englischkurs in der Volkshochschule hat die Seniorin nie bereut. Nach dem Tod ihres Mannes brauchte sie auch einen Antrieb, um sich nicht von den Menschen zu entfernen und vor allem geistig aktiv zu bleiben. Heute ist der Sonntagnachmittag für die Englischhausaufgaben, das Volkabellernen und die Wiederholung des Stoffes eingeplant. Damit sie am Dienstag, 17 Uhr, eben die Fragen der Lehrerin gut beantworten kann. Das halte sie fit und weckt ihren Ehrgeiz die richtige Zeitform in die richtigen Sätze einzufügen oder die passende Vokabel parat zu haben, wenn sie von Regine Münch dazu befragt wird. »Ich wollte mich ja vor den anderen Schülern nicht blamieren, denn die meisten sind fast halb so alt wie ich«, schmunzelt sie. Blamiert hat sie sich im Unterricht nie. Im Gegenteil, viele der Klassenkameraden bewundern ihre Ausdauer und ihr quasi unerschöpfliches Allgemeinwissen. »Ich lerne einfach gern und wir sind wirklich eine herrliche Truppe«, fügt sie an. Bereits früher hat sie ein Fernstudium absolviert oder in der Volkshochschule einen Computerlehrgang besucht. Damit sind auch der Umgang mit dem Internet und das Verschicken einer E-Mail kein Problem für Elfriede Schmidt. »Ich möchte einfach so weit es geht, aktiv im Leben stehen und die Entwicklungen der Gesellschaft verstehen, da gehört das dazu«, versichert sie.

Englischlehrerin Regine Münch freut sich über ihre Schülerin, haben doch auch schon ihre Kinder und Enkel seit 1972 bei ihr Englisch gelernt. Mittlerweile ist sie ebenfalls Rentnerin und arbeitet aus ganz ähnlichen Gründen an der Volkshochschule. Für Elfriede Schmidt ist es wichtig auch geistige Ziele zu haben, das halte sie jung, fit und gesund und wer weiß, vielleicht steht auch bald noch eine zweite Sprache auf ihrem Stundenplan - Italienisch würde die Riesaerin gern sprechen und verstehen.

Kontakt:

Dienstag und Donnerstag

unter 03525 / 740446 oder www.vhs-LKmeissen.de