Hilfe fÃ¼r den kleinen Jonas

Thomas Spindler und seine Frau aus Großenhain können es kaum erwarten, als im Sommer 2020 ihr zweiter Sohn geboren wird. Als Jonas Spindler dann auf der Welt ist, stellen die Ärzte völlig unerwartet Fehlbildungen an Händen und Füßen fest, auch die Frontalnaht des Kopfes ist bereits verschlossen. Durch das frühzeitige Verknöchern kann sich die Breite der Stirn nicht richtig ausbilden. Schon nach wenigen Monaten werden erstmals seine zusammen gewachsenen Finger operiert, mindestens vier OPs sind nötig, um die Funktionstüchtigkeit der Hände herzustellen.

Es liegen also noch viele Therapien und Operationen vor Jonas - und nicht alle Behandlungen will die Krankenkasse übernehmen. »Ein Gentest wäre wichtig, um festzustellen, welche Krankheit Jonas genau hat. Auch die Fahrtkosten zur weit entfernten Klinik belasten extrem,« sagt Vater Thomas. Er hat deshalb eine »gofundme-Spendenaktion« gestartet. Die Familie dankt, auch im Namen des kleinen Jonas, von Herzen für jede Hilfe.