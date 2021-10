Ehemalige Mitarbeiter der Papierfabrik treffen sich

Großenhain. Vor 30 Jahren endete mit der Schließung der Papierfabrik die Tradition der Herstellung von Papier und Karton in Großenhain. Viel hat sich in den letzten Jahren verändert. Der unter Denkmalschutz stehende weithin sichtbare Schornstein erinnerte noch lange an die alte Produktionsstätte. Leider wurde auch dieser 2010 durch den Tornado so stark beschädigt, dass er abgerissen werden musste. Heute gibt es nur noch das Pförtnerhäuschen mit Eingangstor und eine Baracke. Im gesamten ehemaligen Betriebsgelände entstand ein Solarpark. Einige ehemaligen Arbeiter wollen die Tradition wieder aufleben lassen und laden alle damaligen Mitarbeiter für den 9. Oktober, 16 Uhr, in die »Mückenschänke« (Stadtpark Großenhain) zu einem Treffen ein. Wer hat, kann auch gern Dokumente, Bilder oder Ähnliches mitbringen. Kontakt: Annegret Grünberg 01520 7474856 Bernd Heppner 0173 4941382 Bettina Pusch 0173 3088756

