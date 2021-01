CDU stellt Kandidaten fÃ¼r Zeithain auf

Neujahrsbaby Mika Emilian

Der kleine Mika Emilian ist noch nicht lange auf der Welt, aber schon eine kleine Berühmtheit: Mit 3.900 Gramm und einer Länge von 51 Zentimetern erblickte er am Neujahrstag um 17.52 Uhr als erstes Baby im Jahr 2021, das im Helios Klinikum Pirna entbunden wurde, das Licht der Welt. Seine Eltern Lisa Marie und Julian aus Dohna sind schon mächtig stolz auf ihn. Ein Blick auf die Geburtenstatistik des vergangenen Jahres zeigt: Die Jungs hatten die Nase knapp vorn. 356 Mal durften sich Eltern 2020 über einen Jungen freuen, 354 Mal über ein Mädchen. Bei neun Geburten gab es sogar doppeltes Glück mit Zwillingen. Der geburtenreichste Monat war der Januar 2020 mit 81 Neugeborenen. Die Liste der beliebtesten Mädchennamen 2020 führt Mia (11 Mal) an. Ihr folgen Marie (10 Mal) und Ella (9 Mal). Bei den Jungen steht Ben (14 Mal) auf dem Siegertreppchen, gefolgt von Paul (11 Mal) sowie Henry und Luca (jeweils 9 Mal).