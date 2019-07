40 Mikroskope für Nepal

Holger Schmidt und seine Frau Regina haben einen großen Traum: Sie wollen eine Schule in Nepal eröffnen, um möglichst vielen Kindern in den entlegenen Bergregionen auch die Möglichkeit einer guten Schulbildung zu geben.

Seit Jahren setzen sich die Meißner Unternehmer für dieses Ziel ein und planen intensiv an einem starken Netzwerk, um auch die vielen organisatorischen Hürden eines Schulbetriebs in Nepal zu nehmen. »Wir haben mittlerweile nicht nur Kontakt zu Unterstützern, die die Idee gut finden und finanziell helfen wollen, sondern auch zu Schulen und ehemaligen Lehrern, die uns bei der praktischen Umsetzung des Schullalltags helfen möchten«, schwärmt Holger Schmidt. Aus eben so einem Kontakt ist die jüngste Spendenaktion für die Nepal-Schule entstanden: Die Freie Werkschule in Nepal stiftet 40 Mikroskope für die Ausbildung in den Naturwissenschaften.

Bisher ist es in nepalesischen Schulen häufig so, dass nur der Lehrer ein Mikroskop besitzt und die Schüler mal durch sehen können. Eine richtige Ausbildung und Wissensvermittlung ist da nur bedingt möglich. »Die Geschäftsführerin der Freien Werkschule Dorothee Finzel war begeistert von unserem Vorhaben und dachte sofort an die Mikroskope als Ausstattungshilfe«, erzählt Holger Schmidt begeistert. Auch wird auch ein Lehrerehepaar vor Ort den Unterrichtsstart begleiten und die heimischen Lehrer coachen. So können die Menschen in Nepal lernen sich selbst zu organisieren und ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Es entsteht in Deutschland und in Nepal ein Netzwerk, dass nicht nur Hilfsbereitsschaft für eines der ärmsten Länder bringt, sondern auch echtes Fachwissen.

Bereits vor einigen Wochen hatte Holger Schmidt den Auktionsgewinn im Rahmen des 25. Firmenjubiläums von Teppich Schmidt für die Nepal-Schule gespendet. So setzt sich die Idee immer weiter zusammen und soll 2020 Gestalt annehmen. Dann wird die Schule gebaut.