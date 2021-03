»Hoyerswerda kann eine Führungsrolle übernehmen«

We http://www.barewilderness.com/?online-proofreaders that help you make the best out of your time. We are not saying that knowing where to find the best essay writer and reliable service Hoyerswerda liegt im Herzen der Lausitz und engagiert sich in der Lausitzrunde. Die Lausitzrunde ist ein kommunales Bündnis, das sich als Bindeglied zwischen den Menschen vor Ort und allen Akteuren im Strukturwandel sieht.

»Die kommunalen Interessen gehen neben den großen Leuchtturmprojekten gerne mal etwas unter, deshalb ist die Lausitzrunde so wichtig«, meint Torsten Ruban-Zeh. »Die Kommunen blieben ohne dieses Bündnis auf der Strecke. Das darf nicht passieren«, ist sich Ruban-Zeh sicher.



Der gebürtige Dresdner war ein echter Weltenbummler. 18 Mal zog er in seinem Leben um und lebte berufsbedingt einige Jahre in Russland. 2011 ist er nach Deutschland zurückgekehrt und in Hoyerswerda sesshaft geworden. »Die Stadt ist mir wirklich ans Herz gewachsen«, sagt Ruban-Zeh, der heute mit seiner russischen Frau und seiner sechsköpfigen Familie hier lebt.

Im Strukturwandel sieht der Hoyerswerdaer Oberbürgermeister nur Chancen. »Diese Chancen können wir nutzen, wenn die Lausitz gemeinsam als Region agiert.« So könne sich die Lausitz zu einem attraktiven Standort der Zukunft für Menschen aller Altersstrukturen und vor allem für junge Familien entwickeln, ist er überzeugt. Dafür sollen auch in Hoyerswerda neue Unternehmen angesiedelt und die Stadt zu einem Wissenschaftsstandort mit neuen Studienplätzen weiterentwickelt werden.

Damit dies möglich sein wird, müsse sich die infrastrukturelle Anbindung von Hoyerswerda verbessern, meint der Oberbürgermeister. Die B?97 nach Dresden soll ausgebaut werden und eine neue S-Bahn-Strecke mit Anbindung in die Landeshauptstadt und an den Brandenburger Raum entstehen. Diese Strecke könne künftig auch eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit Fernwärme spielen, was bislang noch durch das Kraftwerk Schwarze Pumpe geschieht.