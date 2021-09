Laut gedacht!: Nebensache

Buy Custom Essay Writing Service from UK-Customessays that offers extended essay introduction help, Coursework writing services, term paper & dissertation Deutschland hat gewählt! Und wie... Wie nach jeder Wahl gab es Überraschungen, Enttäuschungen und Jubel. Doch auch die Wähler erlebten Emotionen pur, denn sie mussten peinliche Pannen verkraften: Der Kanzlerkandidat der CDU faltet seinen Wahlschein so, dass seine Kreuzchen beim Wahlfoto zu sehen waren, Berlin bürdet sich am Wahlsonntag – der an sich schon eine logistische Leistung ist – einen Internationalen Marathon auf, der die Stadt in zwei Hälften spaltet und die Zugänge zu den Wahllokalen verhindert, und wenn dann noch zwei Tage vor der Wahl in der ARD erste Hochrechnungen zu lesen sind, macht sich unser Land leider einfach nur lächerlich in der Welt und verhöhnt die demokratische Wahl als Nebensache.

Ihre Verena Farrar