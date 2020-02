Monarchs: 18. April Saisonstart

Dresden. In knapp zwei Monaten startet in Dresden die Football-Saison 2020. In ihrem ersten und einzigen Pre-Season-Game empfangen die Königlichen das GFL Süd-Team der Ingolstadt Dukes. Aus dem Stand heraus erwartet Sachsens Landeshauptstadt damit erstklassiger Football. Zwei Gegner auf Augenhöhe versprechen im Heinz-Steyer-Stadion Bundesliga-Football ab der erstenMinute. "Ingolstadt ist nach drei Jahren Erstklassigkeit ein erfahrenes GFL-Team. Als fünftplatziertes Team verpassten die Dukes in der vergangenen Saison nur knapp die Playoffs. Das Team von Cheftrainer Eugen Haaf ist ohne Frage ebenso ehrgeizig wie wir", erklärt Dresdens Headcoach Ulz Däuber. Gut aussehen wollen die Dresden Monarchs am 18. April jedoch nicht nur im Spiel gegen Ingolstadt. Schon vor dem Kickoff planen die Königlichen auf ihrem Teamfoto eine gute Figur zu hinterlassen. "Der erste Auftritt im Jahr vor unseren Fans ist stets etwas ganz Besonderes für die Mannschaft. Diesen Tag zelebrieren wir. Nach langen Monaten in Fitnessstudios und harten Einheiten in Trainingshallen sowie in unserem Trainingszentrum an der Bärnsdorfer Straße freuen sich die Jungs auf ihr erstes Spiel. Jeder im Team bekommt dann seine Chance, sich für die Saison zu empfehlen. Nach unserem ersten Trainingscamp Anfang April und mit Blick auf unser letztes Trainingscamp nur eine Woche vor Saisonstart sind alle hochmotiviert", so Däuber. Entsprechend intensiv dürfte damit auch die erste Partie des Jahres geführt werden. Schließlich will keines der beiden GFL-Teams mit einer Niederlage die Spielzeit 2020 eröffnen. Pre-Season-Game Wann: 18. April, 15 Uhr Wo: Heinz-Steyer-Stadion Personalisierte Saisontickets mit bis zu 25% Rabatt gegenüber dem Einzelticketkauf: >>HIER<< Weitere Infos: www.dresden-monarchs.de

