Wie frÃ¼her

Gehts Ihnen genauso? Die Ausgangssperre erinnert mich ein wenig an meine Sturm- und Drang-Zeit in der Jugend. Bis 22 Uhr war genug Zeit, um draußen mit Freunden Blödsinn zu machen, ehe man ins elterliche Haus zurück musste. Klar, man war pünktlich und ohne Ärger zu Hause, aber Mist hatte man eben doch gebaut. So ähnlich sehe ich es gerade bei den Ausgangsregelungen von 22 bis 5 Uhr. Die Idee dahinter, die privaten Kontakte einzuschränken, ist ja per se nicht verkehrt, aber ich bezweifle den Erfolg der Maßnahme. Dann wird sich eben im privaten Umfeld bis 22 Uhr getroffen - die Leute sind einfach müde von sozialer Distanz.

Ihr Sandro Paufler