Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag. Die Knirpse sind das Beste, was uns passieren kann und sie sind vor allem wichtig. Jedes einzelne Neugeborene. Nicht nur, weil jede Geburt ein neues Leben bedeutet, sondern weil wir alle nicht wissen, welche Zukunft ihr Leben für sie und für uns bereithält.

Wird dieser neue Mensch später einmal ein Heilmittel gegen Alzheimer finden? Wird er ein Politiker sein, der dauerhaften Frieden in die Welt bringt? Rettet er mit einer Idee in Zukunft die Menschheit auf diesem Planeten vor dem Aussterben? Wird er den Warp-Antrieb Realität werden lassen?

Wir wissen es nicht. Deshalb ist jedes Kind wertvoll. Weltweit.

Stefan Staindl