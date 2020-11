Weihnachtenâ€¦

Barockgarten weiter geöffnet

Heidenau. Der »Lockdown light« verwehrt den Bürgern den Zugang zu kulturellen Einrichtungen. Aus diesem Grund hat das Schlösserland Sachsen, das den Barockgarten Großsedlitz betreibt, eine besondere Aktion gestartet. Der Barockgarten bleibt außerplanmäßig vorerst bis zum 30. November geöffnet und ist sogar kostenfrei erlebbar. Eine Spende zur Erhaltung des Gartens kann aber gerne gegeben werden. Der Park ist bis Ende November täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Ausgenommen ist der Zeitraum vom 23. bis 26. November sowie der 30. November, in dem Baumpflegearbeiten stattfinden. Für den Parkbesuch gelten die aktuellen Gesundheitsregeln des Freistaates Sachsen. Da es wegen Baumfällarbeiten, Glätte und Schnee zu sporadischen Schließungen des Gartens kommen kann, wird vor dem Besuch um eine telefonische Information gebeten. Telefon: 03529/56390 (täglich von 10 bis 13 Uhr)Der »Lockdown light« verwehrt den Bürgern den Zugang zu kulturellen Einrichtungen. Aus diesem Grund hat das Schlösserland Sachsen, das den