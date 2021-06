Get http://www.meuselwitz-guss.de/?buy-a-customized-research-essay from Professionals. Are you hooked on hiring essay writing services for your entire essay writing needs? Unlike in the past Nach einem zermürbenden Arbeitstag mit unzähligen Terminen, kleinen Katastrophen und nicht immer netten Zeitgenossen wünscht man sich oft die schöne Schulzeit zurück. Jetzt muss ich sagen, davon bin ich geheilt! Die Pandemie hat in meinen Augen nicht nur die Schwächen unseres Schulsystems beim Onlinelernen gezeigt, auch beim Neustart in den Präsenzunterricht gibt es nicht viel Positives. In vielen Berufen folgt nach mehrmonatigen Ausfallzeiten im Job eine Wiedereingliederung. Anders in der Schule: Die Schüler starten von 0 auf 100 und erleben den Druck ihres Lebens. Immerhin müssen in den verbleibenden fünf Wochen ohne Rücksicht auf Verluste möglichst viele Zensuren gesammelt werden. Wer nicht funktioniert, hat verloren!

Ihre Verena Farrar