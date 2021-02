Verzicht Ã¼ben

Finding the best book http://www.aktionsrat-bildung.de/?phd-thesis-power-amplifier for your report assignment is the best way to be successful. Buy a book report online today and save more. Am Aschermittwoch, startet die jährliche Fastenzeit der Christen. 40 Tage lang gilt es dabei, auf etwas ganz Spezielles zu verzichten - etwa ganz klassisch auf Schokolade, Alkohol, Fleisch oder dem Smartphone. Fasten in Corona-Zeiten? Das klingt im ersten Moment als widersinnig und absurd. Haben wir in den vergangenen Wochen nicht bereits genug Verzicht geübt? Und doch kann das Fasten gerade jetzt in diesen Zeiten eine seelische Stütze sein, kann neue Wege und Freiheiten aufzeigen. Die evangelische Kirche lädt seit Jahren zur Fastenaktion »7 Wochen Ohne« ein. Schauen Sie einmal hinein, es lohnt sich bestimmt: https://7wochenohne.evangelisch.de

