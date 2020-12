Bischofswerda sucht nach Corona-Helfer im Pflegeheimen

Bischofswerda. Die Ausbreitung des Coronavirus fordert das Personal in Pflegeeinrichtungen in einem ganz besonderen Ausmaß. Infolge der dynamischen Entwicklung ist aber mit Personalausfällen, insbesondere in diesem Bereich zu rechnen. Für diese Situation wird jede helfende Hand benötigt. Daher initiiert die Stadt Bischofswerda einen Freiwilligen-Aufruf, um zusätzliche Helfer für die Betreuung von Bewohnern und zur Entlastung des Personals im Pflegeheim „Zur Heimat" bzw. im Seniorenwohnhaus „Am Belmsdorfer Berg" zu gewinnen. Mit allen Unterstützungsangeboten wird ein Helfer-Pool aufgestellt, um zukünftige Engpässe abfedern zu können. Gesucht werden Helfer, die im hauswirtschaftlichen Bereich dem Personal und den Bewohnern zur Hand gehen, unter anderem bei der Essenausgabe oder beim Reichen des Essens oder der Getränke. Freiwillige können sich hier melden: Mögliche Interessenten wenden sich bitte unter Angabe der folgenden Daten: Name, Telefonnummer bzw. E-Mailadresse, Wohnort, berufliche Qualifikation,Erfahrungen in der Pflege ja/nein,Bereitschaft zur direkten Betreuung und Pflege von Covid-19-Infizierten ja/nein,Geburtsdatum (Einsatz bei Covid-Patienten nur im Alter unter 65 Jahren möglich),Zeitpunkt und Dauer der Verfügbarkeit. per E-Mail an: rgeburek@diakonie-bautzen.de (Pflegeheim „Zur Heimat") oder sascha.bock@olpk.de (Seniorenwohnheim „Am Belmsdorfer Berg") Die Ausbreitung des Coronavirus fordert das Personal in Pflegeeinrichtungen in einem ganz besonderen Ausmaß. Infolge der dynamischen Entwicklung ist aber mit Personalausfällen, insbesondere in diesem Bereich zu rechnen. Für diese Situation wird jede…

