Aus dem Notizbuch eines Zwillingspapas respektive Dreifach-Papas -- Episode 54: Ein abendlicher Spaziergang durch den Heimatort sorgt für Entschleunigung und bringt neue Einblicke in die Nachbarschaft. So haben zwei der vielen Hundebesitzer ihre vierbeinigen Fellfreunde liebevoll aufeinander angesetzt, um Hundenachwuchs zu sichern. Jetzt tummeln sich fünf süße Welpen um Hündin Mona. Rüde Wilson lebt, nach dem kurzen Liebesausflug, wieder in seiner gewohnten Umgebung - drei Häuser weiter. Als unsere beiden 5-jährigen Mädels die Hundemutti mit ihren Jungtieren besuchten, fragten sie kritisch: »Und warum hat der Papa sie verlassen?« Eine berechtigte Frage, deren Antwort uns noch den ganzen Heimweg beschäftigt hat.

