Unsere Erde

Hochwasser, Trockenheit und Unwetter zeigen es uns immer wieder: Wir können die Natur nicht beherrschen. Und das sollten wir auch gar nicht erst versuchen. Vielmehr sollten wir versuchen, mit der Natur, unserer Umwelt, gemeinsam auf dieser, unserer Erde zu leben. Wir haben aktuell nur diesen einen, für uns bewohnbaren, Planeten. Deshalb ist es für uns alle wichtig, diese Oase im kalten Weltraum zu bewahren und sie nicht ständig mit Füßen zu treten.

Spitzenpolitiker aus unserem Land haben es nach der Bundestagswahl am Sonntag deutlich gemacht: Es müsse und es werde wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel geben.

Bleibt zu hoffen, dass es reicht.



Stefan Staindl