Uni Google

Warum sind deutsche Politiker eigentlich so heiß auf Titel? Ist der Konkurrenzkampf unter den Akademikern im Bundestag so groß? Franziska Giffey (SPD) war nicht die erste, die ihre Doktorarbeit an der »Johann Wolfgang von Google Universität« schrieb oder abschrieb. Selbst einem Verteidigungsminister (CSU) flog die eigene Dissertation unter die Panzerhaube und direkt um die Ohren. Vielleicht nur die Spitze eines akademischen Eisberges, der langsam vor sich hinschmilzt. Titel hin oder her, am Ende bleiben doch nur zwei güldene Buchstaben und ein Satzzeichen mehr auf dem eigenen Grabstein - zur Freude der Steinmetze. In diesem Sinne, bleibt nett zueinander.

