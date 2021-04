Stirb langsam

http://g-x-m.de/help-me-write-an-essay Our complete the job speaks for by themselves so just trust in us when; certainly you can without a doubt not disappointed. Jetzt rechnet auch Wirtschaftsminister Steinbach mit einem langsamen Gastronomie-Sterben im Land Brandenburg. Während Camping bei den Übernachtungen im Corona-Jahr 2020 ein Plus verzeichnen konnte, soll es bei Hotels und Gasthöfen nicht so gut gelaufen sein. »Wir werden leider Betriebe verlieren«, sagte Steinbach nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. In der Gastronomie wären die einnahmestarken Zeiträume November, Dezember und Ostern förmlich weggebrochen. »Das geht an die Substanz und wird auch mit Öffnungen nicht aufzuholen sein«, so der Minister. Optimismus klingt anders, aber wenigstens mal einer, der mit der Wahrheit nicht herumeiert.

