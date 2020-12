Stille Nacht

Technik für die Oberschule

Kurz vor den erneuten Schulschließungen gab es an der Oberschule Krauschwitz Grund zur Freude. Reinert Logistisc hat zehn Tablets zur Verfügung gestellt. Seit 2019 ist das Unternehmen Kooperationspartner der Oberschule »Geschwister Scholl«. Mit solchen Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen soll die Ausbildung gefördert werden. Angestoßen hat das die IHK. »Wir treffen uns seitdem regelmäßig und besprechen, was wir gemeinsam umsetzen können«, erzählt Claudia Krahl, Ausbildungsbeauftragte bei Reinert Logistics. Im September ging es dabei um ein Bewerbertraining, das die IHK online anbietet. Das sollte eigentlich jeder Schüler für sich machen, doch dazu ist das Computerkabinett der Schule zu klein. Es müssten zwei oder drei Schüler einen Rechner nutzen. Also organisierte Reinert zehn Tablets. Die waren vorher auf den Lkws im Einsatz, sind zwei Jahre alt und noch gut in Schuss. »Wir sind froh, dass wir die Tablets noch vor der Schulschließung an die Schule übergeben konnten«, sagt Claudia Krahl. Denn nicht jede Familie habe die Technik für den Online-Unterricht zu Hause. »Die Tablets können auch mit nach Hause gegeben werden«, sagt Krahl. So wird niemand benachteiligt.Kurz vor den erneuten Schulschließungen gab es an der Oberschule Krauschwitz Grund zur Freude. Reinert Logistisc hat zehn Tablets zur Verfügung gestellt. Seit 2019 ist das Unternehmen Kooperationspartner der Oberschule »Geschwister Scholl«. Mit…