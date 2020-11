Pro Essay is always ready to answer requests Dissertation Search Harvard or Do My Essay Cheap in UK, get Huge discount on all orders! »Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ‘ne Gedichtsanalyse schreiben. In vier Sprachen«, das waren die Worte einer Schülerin aus Köln, die vor einigen Jahren eine Grundsatzdebatte auslöste, ob die Schule auf das richtige Leben vorbereite. Das Thema ist aktueller denn je. Denn wer schwierige Gleichungen lösen kann, der kann noch lange nicht den Wasserstand ablesen oder selbstständig eine Hausratversicherung abschließen. Doch ist das wirklich Aufgabe der Schule oder müssen hier die Elternteile in die Pflicht genommen werden? Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

