Reine Gier?

Click & Collect in Niesky

Seit gestern ist in Sachsen Click & Collect erlaubt. Heißt: Man kann jetzt nicht nur in der Pizzeria, sondern auch in Buchladen, Weinhandlung & Co. anrufen, Ware bestellen und dann vor Ort abholen (online bestellen geht natürlich auch, deswegen „Click"). Auch Nieskyer Händler bieten die Abholung an. Mit dabei sind: Blumenladen Friedrich 03588/205275; Abholung: Mo-Fr 9-18 Uhr/ Sa 9-12 Uhr; Facebook: Blumenladen Friedrich City Mode 0152/05158095; Abholung: Fr 11-13 Uhr; citymode@gmx.de und nach Absprache; Facebook: City Mode Niesky Dreikäsehoch Tel. und Whattsapp: 0176/57832051; Abholung nach Absprache; dreikaesehoch-niesky@mail.de, Facebook: Dreikäsehoch Niesky Engelheym 03588/ 205595; Abholung nach Absprache, https://engelheym.de/, Facebook: Engelheym in Niesky Euronics Röhle Tel. und Whattsapp 03588/290000; Abholung: Mo-Fr 9-18 Uhr nach Absprache; info@euronics-roehle.de Expert Niesky 03588/201324; Mo-Fr 9-17 Uhr/ Sa 9-12 Uhr - Bitte nutzen sie die Reservierungsfunktion; www.expert.de/niesky; Facebook: expert Niesky Gartenbau Gustav Halke 03588 /204311; Abholung: Mo-Fr 8-18 Uhr/ Sa 8-11 Uhr Haus der Geschenke Barthel -incl. Post Modern 03588/201265; Mo-Fr 9-12 Uhr; Mo+Di+Do 14.30-16.30 Uhr Intersport Vetter 3588/201999; Abholung nach Absprache; info@sport-vetter.de Lausitzer Papierbote incl. Hermes Paket Shop 03588/259774 Mo-Fr 9-14 Uhr/ 15-18 Uhr - Sa 9-11 Uhr Lotto, Geschenke, Spielwaren am Zinzendorfplatz -incl. DHL Paket Shop/ Briefmarken 03588/201115, Abholung: Mo-Fr 8-18 Uhr/ Sa 8-12 Uhr, MaßMode Silvia Ullrich - Schneiderei und Chemische Reinigung 03588/203384, 0162/4736741, Abholung: Di+Do 9-13 und 14-17 Uhr, rainer.ullrich@freenet.de Mode Eck Ramona Jandik 03588/203220, 0160/91011246, Abholung nach Absprache, ramona.jandik@gmx.de Mohren-Drogerie 03588/201235, Abholung: Mo-Fr 10-17 Uhr nach Absprache Reiseagentur Niesky 03588/201214, Abholung: Mo-Fr 9-17 Uhr nach Absprache, info@reiseagentur-niesky.de, www.reiseagentur-niesky.de, Facebook: Reiseagentur Niesky Schlüsseldienst Flögel -inkl. Hermes Paket Shop 0170/4822330, Mo-Fr 9-13 / 15-17 Uhr Uhrwerk Adina Pohl 03588/203129, Abholung: Mo+Mi 9-13 Uhr/ Di+Do+Fr 14-18 Uhr nach Absprache, info@uhrwerk-pohl.de, Facebook: Uhrwerk Weinhandlung Flicke -incl. Mittagsmenü 03588/205125, Abholung: Mo-Fr 9-18 Uhr /Sa 9-11.30 Uhr, Essenabholung ab 11.30 Uhr, www.weinhandlung-flicke.de, Facebook: Weinhandlung Flicke Wiebkes Nähkästchen -Schneiderei und Reinigung 3588/2239925, Abholung: Di+Do 9-13 und 14-18 Uhr Zweirad Steffen 03588/201790 Zweiradschuppen Silbe 03588/201313 Hier finden Sie die Liste der Geschäfte zum Download.