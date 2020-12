Wirtschaft trifft auf Technik

What you need is customized Best College Application Essay Ever Ucf, that will tailor a solution to fit your exact needs, what your committee is looking for, and what will win them over, and youll get with the Academic Information Center. Plus, Im willing to give you an entire hour of coaching, absolutely free! You might just be able to extract everything you need in this short time, or maybe you Riesa. Wirtschaft meets Technik – so lässt sich die jüngste Entwicklung in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Riesa und der Staatlichen Studienakademie Riesa treffend beschreiben. Bereits seit vielen Jahren sind die Stadtwerke Riesa anerkannter Praxispartner im Studiengang Energie- und Umwelttechnik, beide verbindet dabei eine lange Tradition in der gemeinsamen Ausbildung von Ingenieuren für Energietechnik. Damit erschöpft sich die Zusammenarbeit jedoch nicht: im Rahmen der seit 2012 bestehenden Laborpartnerschaft unterstützten die Stadtwerke Riesa die Studienakademie bei der Anschaffung modernster Technik für die studentische Ausbildung im Laborbereich. Ein Meilenstein war dabei die Installation eines Brennstoffzellen-Mini-Blockheizkraftwerkes »Inhouse 5000« der heimischen Riesaer Brennstoffzellentechnik GmbH im Jahre 2014, dass durch Fördergelder der Sächsischen Aufbaubank und mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Riesa angeschafft wurde. Nun wird ein neues Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte aufgeschlagen: im neuen Studienjahr wird René Röthig, Geschäftsführer der Stadtwerke Riesa, nebenberuflicher Dozent im Studiengang Energie- und Umwelttechnik. Den angehenden Ingenieuren wird Herr Röthig betriebswirtschaftliches Denken und Handeln praxisnah vermitteln: betriebswirtschaftliche Analysen sowie Wirtschafts- und Finanzplanung aus Top-Management- und Shareholderperspektive sind Schwerpunkte seiner Lehrveranstaltungen.Wirtschaft meets Technik – so lässt sich die jüngste Entwicklung in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Riesa und der Staatlichen Studienakademie Riesa treffend beschreiben. Bereits seit vielen Jahren sind die Stadtwerke Riesa…