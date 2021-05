http://www.aat-biogas.at/?affordable-custom-research-papers - Why be concerned about the review? apply for the necessary guidance on the website modify the way you fulfill your homework Zu Pfingsten, vom Griechischen für »fünfzigster Tag« (nach Ostern), feiern Christen die Entsendung des Heiligen Geistes und das neue Leben, was dadurch geschenkt wird. Dieses dritte hohe christliche Fest vermittelt Hoffnung und Kraft.

Die, auch saisonbedingt, nun endlich wieder sinkenden Corona-Zahlen geben Anlass zur Zuversicht auf »neues Leben« nach Monaten des Stillstandes. Schulen und Kitas durften ja seit Donnerstag wieder öffnen. Weitere Bereiche können wohl bald folgen. Hoffen wir, dass die wiedergewonnene Freiheit dann für alle gleichermaßen gilt!



Ihr Roberto Rink