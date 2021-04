In need of a professional dig this service? We offer RAPID returns and affordable prices! Whether youve just completed your thesis, are submitting Das Osterfest steht vor der Tür. Ostern findet ja im Gegensatz zu Weihnachten jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt statt. Ausschlaggebend für das Fest im Frühjahr ist dabei der Vollmond. Denn immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond kommt das Osterhäschen. In unser Region werden die Ostereier von Meister Lampe gebracht. Aber auch der Fuchs oder der Storch verstecken die traditionell bunten Eier. Und in der Schweiz ist sogar der Kuckuck dafür verantwortlich. Zudem begleiten viele Symbole und Bräuche das christliche Fest. Zur Tradition in Bulgarien gehören bspw. rot gefärbte Ostereier, die nach der Mitternachtsmesse gegen die Kirchenwand geworfen werden. Und derjenige, dessen Ei nicht kaputtgegangen ist, kann sich auf ein Jahr voller Glück freuen. In diesem Sinne: Ein frohes und gesundes Osterfest.

