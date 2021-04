Osterbotschaft

PlanIt Business is made up of Autoethnography Dissertation writers. We will write you a custom business plan to help you gain the financial funding you need. Jetzt bin ich sicher: Heldenverehrung hat eine Verfallszeit von 365 Tagen. Kein Barde mehr der an Ostern vor Altenheimen singt, kein Rettungssanitäter der für seinen Job Applaus bekommt und keine Pflegekraft, die nach einem Corona-Jahr in bescheidenem Luxus schwelgen könnte. Dabei fing doch alles so solidarisch an. Kinder malten hübsche Bilder für isolierte Omis und Opis, Bürgermeister überschlugen sich förmlich mit Grußbotschaften und Landtagswahlkämpfer versteckten sogar persönlich das eine oder andere Osterei in den Buchsbaumbüschen der Einrichtungen. Und ein Jahr später? Jeder Impfling ist sich wieder selbst der Nächste. In diesem Sinne: Frohe Ostern!

Bernd Witscherkowsky