Maskenpflicht?

Mit der 3G-Regelung kann jeder wieder an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen, das er sich vorstellt, verantworten kann und braucht: Wir sitzen wieder im Kino, in Gaststätten, bei Großveranstaltungen, treffen uns mit Freunden oder gehen in den Zoo – und das alles ohne Maske. Leider geht es den Kindern in der Schule nicht so gut. Obwohl sie regelmäßig getestet werden, dürfen sie im Unterricht bisher offiziell nicht auf die Maske verzichten. Erst nach den Warnungen einiger Kinderärzte wird jetzt wenigstens darüber diskutiert, diese Vorgabe zu lockern. Bis dahin bleibt uns nur, den Nachwuchs wieder per Auto zur Schule zu fahren, um wenigstens die Maskentragezeit, die in Bus und Bahn Pflicht ist, etwas zu reduzieren.

