Kulturelles

Meißner Grünmarkt am 8. Mai

Meißen. Am Samstag, 8. Mai, lädt der Grünmarkt wieder von 9 bis 13 Uhr in den Hof der Roten Schule ein. Erstmals können sich die Grünmarkt-Besucher auf Aronia-Erzeugnisse wie Fruchtaufstriche, Tees, Liköre, Säfte und Salze der Hofmanufaktur Meißner Blick freuen. Natürlich sind wie immer auch Obst und Gemüse, Blumen, Pflanzen, Fisch, Backwaren, frische Kräuter sowie Fleisch und Wurstwaren im Angebot. Kurz vor dem Muttertag wird es einmalig nicht nur Grünes für Küche, Garten und Balkon geben, sondern auch eine Schmuck-Werkstatt, die kleine Blätter, Blüten sowie Holzstücke in transparente Werkstoffe einschließt und damit außergewöhnliche Anhänger, Ringe oder Anstecker herstellt. Bis Ende Oktober öffnet der Markt jeden zweiten Samstag von 9 bis 13 Uhr seine Tore. Der beliebte Grünmarkt-Kalender mit allen Terminen ist an vielen Auslagestellen im Stadtgebiet aber auch auf dem Markt zu haben. Interessierte Standbetreiber mit einem zum Grünmarkt passenden Angebot haben noch die Möglichkeit, sich für einen der letzten, verbleibenden Standplätze zu bewerben. Amt für Stadtmarketing, Tourismus und KulturChristian FriedelTel.: 03521/467-420E-Mail: stadtmarketing@stadt-meissen.de Verbleibende Markttage 2021: 8./22. Mai; 5./19. Juni; 3./17./31. Juli; 14./28. August; 11./25. September; 9./23. Oktober (pm/Stadt Meißen)