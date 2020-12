Neuer plüschiger Mitarbeiter

Guben. Dieses Jahr wurde allen Menschen durch die vielen, sich andauernd ändernden Maßnahmen und Bestimmungen sehr viel abverlangt. So erging es auch dem Netzwerk „Gesunde Kinder". Tolle Veranstaltungen, Treffen und Feste des Netzwerkes wurden kurzfristig abgesagt oder konnten nur in stark begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Das Miteinander von Familienpaten, Familien Kooperationspartnern war leider nicht in gewohnter Form möglich. Und doch gab es ein kleines plüschiges Highlight. Das Netzwerk begrüßte erstmalig zum Stadtteilfest im September sein neues Maskottchen: einen lebensgroßen Teddybär. Damit erfüllte sich Koordinatorin Kathrin Lieske einen schon lang gehegten Wunsch: ein neues Mitglied der Netzwerkfamilie, das die Info- und Krabbelecken ab sofort bereichern und vor allem den Kindern ein Lächeln auf die Gesichter zaubern soll. Möglich war die Anschaffung durch einen sehr engagierten Kooperationspartner des Netzwerkes, die GSM Training & Integration GmbH, einem Maßnahmenträger. Dieser gibt Langzeitarbeitslosen im Auftrag des Jobcenters die Chance, mit Unterstützung der Coaches, dem ersten Arbeitsmarkt wieder näher zu kommen. Zum Ende des vergangenen Jahres beteiligte sich die GSM mit wunderschönen, selbst hergestellten weihnachtlichen Dekorationsartikeln am Gubener Weihnachtsmarkt. Der Erlös in Höhe von 422 Euro ging an das Netzwerk »Gesunde Kinder« und wurde unter anderem in das Maskottchen investiert. Nun hofft das Netzwerk sehr, dass das neue Jahr wieder besser wird und es viele schöne Gelegenheiten gibt, den Netzwerk-Teddy kennen zu lernen und live zu erleben.

