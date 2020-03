Die Ereignisse überschlagen sich. Kaum habe ich diese Spalte hier geschrieben, ist sie veraltet. Jetzt haben wir also Ausgangssperre, eine Kanzlerin in Quarantäne und ein Land, dessen Wirtschaft fast völlig zum Erliegen kommt. Und noch immer wird Klopapier gehortet. Was sagt das eigentlich über uns? In ein, zwei Jahren wird es dazu sicher Dissertationen geben. Das Unwort des Jahres 2020 dürfte indes feststehen. Es fängt mit »C« an. Übrigens wird es in der aktuellen Fastenzeit viele Fastenbrecher geben. All jene nämlich, die sich »digitales Fasten« auferlegen wollten. Also Verzicht auf Handy, dafür mehr echte Kontakte. Ist gerade sehr schwer in kontaktarmen Zeiten.

Ihre C. Pönisch