Klimakiller

Infoportal zur Suizidprävention

Dresden. In Deutschland sterben jährlich etwa 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, Mord, AIDS/HIV und illegale Drogen zusammen. Zugleich herrscht jedoch in der Öffentlichkeit noch viel Schweigen zu diesem Thema. Das 2017 gegründete Netzwerk für Suizidprävention in Dresden (NeSuD) hat gemeinsam mit der AG Suizidforschung der Klinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Dresden ein web-basiertes Informationsportal zum Thema Suizid aufgebaut. Es soll zur Entstigmatisierung des Themas beitragen, Betroffene ermutigen, Suizidalität anzusprechen und ihnen zeigen, wo sie Hilfe bekommen. Online-Portal: www.suizidpraevention-dresden.de