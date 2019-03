Kinderdemo

Eislöwen feiern Sieg und Klassenerhalt

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben das DEL2-Punktspiel gegen die Tölzer Löwen mit 6:2 (1:0; 3:1; 2:1) gewonnen. Vor 3.029 Zuschauern brachte Nick Huard den Gastgeber im Powerplay in Führung (18./PP2). Florian Strobl glich für Bad Tölz aus (22.), doch Huard (28.), Georgijs Pujacs (31.) und Tomas Schmidt (34.) waren erneut für die Eislöwen erfolgreich. Im Schlussdrittel baute Thomas Pielmeier die Führung aus (45.). Tyler Gron legte zwar in Überzahl für Bad Tölz nach (49.), doch Stefan Della Rovere machte kurz vor Spielende alles klar (59./EN). Eislöwen-Cheftrainer Bradley Gratton: „Wir haben in den letzten Wochen viel erlebt, sind sehr glücklich, dass wir heute die Pre-Playoff-Teilnahme absichern konnten. Jetzt wartet eine neue Herausforderung auf uns: Playoff-Hockey. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, zählt jetzt nicht mehr – keine Siege, keine Niederlagen aus den letzten Jahren. Der Fokus liegt nur auf der Zukunft. Heilbronn ist eine offensivstarke Mannschaft. Es werden enge Spiele. Fakt ist aber, wer in den Playoffs mit Herz und Leidenschaft einzahlt, wird dafür auch belohnt werden. Wir kennen die Stärken der Heilbronner. Es kommt uns entgegen, dass wir erst kürzlich gegen das Team gespielt haben." Tölzer Löwen-Coach Scott Beattie: „Glückwunsch an Dresden! Der Sieg ist verdient. Die Eislöwen hatten im Gegensatz zu uns heute noch ein klares Ziel vor Augen und haben alles daran gesetzt, es zu erreichen." Ein Video gibt es auf der Facebook-Seite WochenKurier Dresden. Die Dresdner Eislöwen starten als Tabellenneunter nach der Hauptrunde mit einem Auswärtsspiel in die Pre-Playoff-Serie: Am Freitag, 8. März, 20 Uhr, sind die Dresdner Eislöwen bei den Heilbronner Falken gefragt. Am Sonntag, 10. März empfangen die Blau-Weißen die Falken 17 Uhr in der EnergieVerbund Arena. Ein mögliches drittes Spiel würde am Dienstag in Heilbronn steigen. Der Vorverkauf für das Heimspiel am Sonntag ist bereits über die bekannten Vorverkaufsstellen und online gestartet. Die Eislöwen-Geschäftsstelle öffnet am Montag, 4. März von 10 bis 18 Uhr und in den folgenden Tagen. Vorverkaufstage im Überblick: Montag, 4. März (10-18 Uhr): Eislöwen-Geschäftsstelle Dienstag, 5. März (9-15 Uhr): Eislöwen-Geschäftsstelle Dienstag. 5. März (15-18 Uhr): Eislöwen-Fanshop Mittwoch, 6. März (9-18 Uhr): Eislöwen-Geschäftsstelle Donnerstag, 7. März (9-15 Uhr): Eislöwen-Geschäftsstelle Donnerstag, 7. März (15-18 Uhr): Eislöwen-Fanshop Freitag, 8. März (9-12 Uhr): Eislöwen-Geschäftsstelle