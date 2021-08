has nothing but looks everything the importance of being earnest http://bergondo.gal/?argumentative-essay-guidelines ditch the business plan buy a lottery ticket descriptive Das nenne ich mal Humor: In Südbrandenburg hat es ein Kater auf eine Wahlliste für die Bundestagswahl geschafft. Bobby gehört einem parteilosen Politik-neuling, der Tierpfleger ist und per Direktmandat in den Bundestag einziehen will. Was da genau schief ging und warum Bobby jetzt hinter dem Namen seines Dosenöffners steht, wird gerade geklärt, ist aber nicht mehr zu ändern. Wenn das mal keine Absicht war! Wenn nur die Hälfte aller Katzenliebhaber des betreffenden Wahlbezirkes ihr Kreuz beim Kater setzt, dann marschiert sein Besitzer unbebremst in den Bundestag ein. Könnte Schule machen, funktioniert garantiert auch mit Hunden. Leider ist Bobby gerade flüchtig. Der ahnt was.

