Kalender 21

Geldwechsel

Laut gedacht!. Wissen Sie noch, was Sie genau heute vor 30 Jahren gemacht haben? Richtig: Sie haben Geld abgeholt. Westgeld. Ganz offiziell, denn am 1. Juli 1990 wurde die D-Mark im Osten eingeführt. Währungsunion hieß das damals. Leider währte die Freude an der »echten« Kohle nur zwölf Jahre. Ab 1. Januar 2002 hatten wir Euro in der Tasche und es gab diesen Umrechnungsfaktor 1,95583. So viel D-Mark steckt nämlich in einem Euro. Was nicht drin steckt: Die Freude damals (jedenfalls bei den meisten Menschen), die Erwartungen, die Emotionen, die neuen Chancen, die sich mit dem Aluchip-Nachfolger auftaten. Wer erinnert sich denn schon, was er/sie vom ersten Euro gekauft hat?Ihre Carola PönischWissen Sie noch, was Sie genau heute vor 30 Jahren gemacht haben? Richtig: Sie haben Geld abgeholt. Westgeld. Ganz offiziell, denn am 1. Juli 1990 wurde die D-Mark im Osten eingeführt. Währungsunion hieß das damals. Leider währte die Freude an der…