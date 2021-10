Kabelsalat

How to write Www Writing Application Letter Com: The Definitive Guide. Skills, objectives and summary samples, and 15 free ready-to-use templates in Microsoft Word. Die Pläne der EU gibt’s seit vielen Jahren, jetzt kommt mal wieder Bewegung in die Sache. Ein Gesetzesentwurf der EU sieht vor, das USB-C künftig der Standardanschluss zum Laden mobiler Geräte wird. Auch einen Standard zum drahtlosen Laden soll es geben. Vor allem eine Firma mit angebissenem Obst als Logo kämpft dagegen. Ein einheitlicher Standard würde Innovationen verhindern, heißt es. Klar, man kann sich dann keinen neuen Zauber-Anschluss mehr ausdenken und anschließend mit Verkauf und Lizensierung der Kabel zusätzlich Kohle machen. Mit diesem Innovationsmangel kann ich gut leben.

