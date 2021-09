Top quality UK writers available 24/7 for your support, so why are you confused? Just Paper Writer For Hire online from us and shine yourself as a star. Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind dabei im Prozess ihres Heranwachsens besonders sensibel für Veränderungen und Einschnitte, die auch während der Pandemie auf sie zukamen.

Umso wichtiger ist es jetzt, den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe stärker zu fördern. Mit dem »Kick-off für die Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen« werden nun ein reichhaltiges Handlungsprogramm und zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt. Das ist genauso begrüßenswert wie die Ankündigung von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping, Kitas und Schulen offenzuhalten.

Ihr Roberto Rink