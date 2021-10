Graviatation

»Tag des Streuobstes« in Schleinitz

Leuben-Schleinitz. Sortenbestimmung möglich – Alte Apfelsorten stehen wieder hoch im Kurs. Am 2. Oktober veranstaltet die NABU-Regionalgruppe Meißen in Kooperation mit dem Förderverein Schloss Schleinitz e.V. einen Tag des Streuobstes im Handwerkerhof in Schleinitz. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr wird es ein vielfältiges Angebot geben,…