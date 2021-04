Homework Help For Me essay - professional and cheap paper to make easier your life Allow the top writers to do your essays for you. Only HQ academic In Brandenburg gibt es das Programm »Ich misch mich ein: für mehr Frauen in der Politik«. Im derzeitigen Landtag sitzen 60 Männer und 28 Frauen. Der Frauenanteil beträgt demnach 32 Prozent. Auf Rathausebene sind nur 9,1 Prozent aller Chef*innen weiblich. In den Gemeindevertretungen liegt der Frauenanteil bei 23,3 Prozent. Aber wenn Frauen politisch in der Minderheit sind, bleiben häufig auch ihre Interessen auf der Strecke. Zur Stärkung von Frauen, die sich politisch engagieren, führt der Verein »Frauen aufs Podium« nun ein überparteiliches Mentoring-Programm durch. In Workshops werden u.a. Kommunikation oder Zielsetzung geschult. Klasse!

