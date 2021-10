Gewohnheit

buy non tracable research papers Writing A Short Essay star wars research paper buy college application essay john hopkins Wer vor zehn Jahren die Wörter Umweltschutz, Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung in den Mund genommen hat, wurde noch als Grüner Öko-Spinner betitelt. Heute sind diese Themen wichtiger denn je. Die Welt dabei im Alleingang retten muss niemand. Es fängt bei den kleinen, alltäglichen Dingen an. Doch einige Fragen stellen sich mir nach wie vor: Müssen wir unbedingt alles in Plastik einpacken? Sind Autofahrten unter einem Kilometer sinnvoll? Ist es nötig, jeden Tag in der Badewanne zu liegen? Ich möchte kein Spielverderber sein, aber manche Gewohnheiten sollten wir doch noch einmal überdenken.

