GeschmÃ¼ckt

Weißeritztalbahn fährt wieder

Freital. Seit dieser Woche fährt die Weißeritztalbahn wieder planmäßig, alle Maßnahmen zur Ertüchtigung der Strecke konnten pünktlich fertiggestellt werden. Erforderliche Gleisbauarbeiten wurden bereits während des Lockdowns im April/Mai durchgeführt – in der November-Sperrung standen Grünschnitt-Arbeiten auf dem Plan. Trotz der Absage des befahrbaren Weihnachtsmarktes »Bimmelbahn & Lichterglanz« gibt es gute Nachrichten: Der Zugverkehr wird im Advent erweitert. An den Adventswochenenden fahren täglich vier Dampfzüge bis Kipsdorf und ein zusätzlicher Umlauf bis Dippoldiswalde. Am 1. Advent (29. November) ist außerdem der Nikolaus an Bord. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Seit dieser Woche fährt die Weißeritztalbahn wieder planmäßig, alle Maßnahmen zur Ertüchtigung der Strecke konnten pünktlich fertiggestellt werden. Erforderliche…