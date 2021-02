Not sure that a writing agency can help you with a college assignment? We know how to assure you! Read and learn the backup http://www.personaldienstleister.at/?mobile-auto-detailing-business-plan offer Die Corona-Pandemie hat es geschafft. Mit ihrer Hartnäckigkeit stürzte sie die Welt nicht nur in eine Krise, sondern befördert sich auch in die Geschichtsbücher kommender Schülergenerationen. Die ersten Lehrbücher, die sich mit der Corona-Pandemie befassen werden, könnten in etwa zwei Jahren auf den Schultischen liegen, sagt Schulbuchautor Frank Schweppenstette im Deutschlandfunk (Dlf).

Diese Pandemie wird also auch nach einem möglichen Ende nicht aus dem Schulalltag verschwinden. Als ob sie dort nicht schon genug Unheil angerichtet hätte. Doch die heutigen Schüler können sich damit eines gewiss sein: Sie sind Teil der Corona-Geschichte, die künftige Generationen zu lesen bekommen. Immerhin.

