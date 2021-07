Gegen Belästigung

Thesis Master Accounting requires professional eye and qualified skills. And all these you can get from our expert! Ein Pfiff im Vorbeigehen, ein anzüglicher Blick oder sogar ein hinterhergerufener Kommentar. All das müssen sich Frauen im Alltag gefallen lassen. Natürlich sind Komplimente etwas Schönes, nicht aber, wenn sie das Gefühl von Ekel, Scham und Belästigung auslösen. Daher eine Bitte an alle Männer da draußen: Wenn ihr eine Frau gut findet, sprecht sie an. Aber höflich und mit Respekt. Dann habt ihr vielleicht sogar eine Chance. Und wenn nicht, Schwamm drüber. Eine Abfuhr ist kein Grund, beleidigend zu werden oder eine Frau zu verfolgen. Aktionen wie »Catcalls« sollen darauf aufmerksam machen und bewirken damit hoffentlich etwas.

