Jetzt ist es raus: Frische Luft, bleibt frische Luft! Führende Aerosolforscher haben in einem Brief an die Bundesregierung erklärt, dass eine Ansteckung an der frischen Luft nahezu ausgeschlossen ist und Einschränkungen im Außenbereich die Pandemie nicht aufhalten werden. Hurra - es werde Licht! Problematisch wird es in geschlossenen Räumen, in denen man sich lange aufhält, wie Büros oder Klassenzimmer - hier fehlen bis heute wirksame Filteranlagen und wirklich praktikable Konzepte. Bleibt zu hoffen, dass die Aerosolforscher mehr Gehör finden, als die vielen Virusspezialisten, die sich seit gut einem Jahr relativ erfolglos durch alle Talkshows schieben lassen.

Ihre Verena Farrar