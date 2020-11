Fragestunde

Abgesagte/verlegte Veranstaltungen

Sachsen. Um den weiter steigenden Infektionszahlen entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung Kontaktbeschränkungen und Schließungen beschlossen. Nach dem Erlass sind auch Veranstaltungen untersagt. Außerdem wird empfohlen, auch kleinere Veranstaltungen zu verschieben. Was alles nicht stattfindet oder verschoben wird, verraten wir in unserem Ticker.