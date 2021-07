Fehlanreiz

Welcome to the best http://www.balibu.ch/?who-can-make-my-psychology-homework website of Australia which offers cheap and reliable custom papers to the students. GUARANTEED! Belohnungen auszuloben für Leistungen ist an sich nicht schlecht. Im Gegenteil: Eine Leistungsgesellschaft lebt vom Bonus-Malus-System, also der Idee, ein bestimmtes Verhalten mit positiven und negativen Anreizen zu erzielen. Doch manche Ideen sind irgendwie nur – schräg. Da lockt jetzt eine auch in Dresden ansässige Burgergrillkette tatsächlich damit, allen Doppeltgeimpften ein »Im-Menü-Sierung« zu spendieren. Allein schon den Wortwitz zu verstehen dürfte für viele schwierig sein. Der Witz an sich ist fast schon tragisch: Coronaschutz mit Fastfood ankurbeln. Impfnachweis statt Kleingeld an der Kasse. Und für Einmalgespritzte gibt‘s einen halben Burger, oder wie?

Ihre Carola Pönisch