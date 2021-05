Familientag

PCR-Tests beim ASB

Im Testzentrum des ASB in Löbau (Güterstraße 14) werden seit dieser Woche auch PCR-Test angeboten. Heißt: Ist der Corona-Schnelltest positiv, muss der Getestete sich keinen neuen Termin machen, der PCR-Test kann direkt vor Ort mit durchgeführt werden. Hintergrund: In den Testzentren werden PoC-Schnelltests verwendet. Deren Genauigkeit ist aber nicht so hoch wie bei einem PCR-Test. Deswegen muss ein positives Testergebnis bei einem Schnelltest immer durch einen PCR-Test verifiziert werden. Bei dem wird die Probe durch medizinisches Personal entnommen und von einem Labor ausgewertet. Der ASB arbeitet dazu mit dem Medizinischen Labor Ostsachsen zusammen. Aussuchen, ob man per Schnell- oder PCR-Test getestet wird, kann man nicht. Erst wenn der Schnelltest positiv ist, folgt der PCR-Test. Der Arbeiter-Samariter-Bund will mit dem zusätzlichen Angebot vor allem Arztpraxen entlasten. Denn dort ist der PCR-Test ebenfalls möglich. Allerdings haben die Ärzte aktuell mit der Corona-Impfung schon sehr viel zu tun. Die kann seit April ebenfalls in Arztpraxen angeboten werden. Wer sich beim ASB in Löbau oder in der Außenstelle Herrnhut mittels Schnelltest auf Corona testen lassen will, sollte über www.asb-loebau.de oder 03585/86640 einen Termin buchen.