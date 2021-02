Need Dissertation Writing Services? Welcome to Professional Research Paper On Digital Image Processing, offers you top quality professional writing services in USA and UK. For more Ich habe ihn gesehen! Es gibt ihn wirklich! Er ist blitzschnell, aber ich habe ihn erwischt. Wen? Den Amazon-Paketboten. Leider muss er ja nun öfters zu mir kommen, weil immer irgendwas fehlt oder kaputt geht und der Handel ja noch im Lockdown ist. Bisher war unser Verhältnis so wie Hase und Igel. Wenn ich an der Tür war, hatte er schon geliefert und war weg. Die Päckchen legt er nämlich immer »an einem sicheren Ort« ab. Das ist mal an der Haus- oder Terrassentür oder auf einem Fenstersims seiner Wahl. Kreativ ist er, das muss man ihm lassen. Und wie ich ihm endlich mal richtig danken will, weil er auch nach 20 Uhr noch sicher zustellt, sitzt er schon wieder im Auto und gibt Gas. Deshalb öffentlich: Danke. An alle Zusteller.

Carola Pönisch